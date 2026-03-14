Balades Gourmandes Avallon
Balades Gourmandes Avallon vendredi 10 juillet 2026.
Balades Gourmandes
Avallon Yonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 11:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21
Cet été, explorez Avallon autrement grâce à une promenade guidée mêlant découvertes historiques et plaisirs gourmands ! .
Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19 avallon@destinationgrandvezelay.com
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English : Balades Gourmandes
L’événement Balades Gourmandes Avallon a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Grand Vézelay