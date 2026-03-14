Balades Gourmandes Avallon

Balades Gourmandes Avallon vendredi 10 juillet 2026.

Balades Gourmandes

Avallon Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 11:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Cet été, explorez Avallon autrement grâce à une promenade guidée mêlant découvertes historiques et plaisirs gourmands !   .

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19  avallon@destinationgrandvezelay.com

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English : Balades Gourmandes

L’événement Balades Gourmandes Avallon a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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