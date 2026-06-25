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Murmuration Rencontre croisée et récits d’élevage La Tannerie Avallon

Murmuration Rencontre croisée et récits d’élevage La Tannerie Avallon mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
La Tannerie
Adresse
12 Rue Saint-Martin
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

Murmuration Rencontre croisée et récits d’élevage

La Tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Murmuration, propose cette année d’interroger le vivant à travers le prisme du design territorial et du design des communs, en considérant les animaux comme des co-acteurs des territoires.
Amandine Goujon & Yoann Defert Rencontre croisée et récits d’élevage.   .

La Tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Murmuration Rencontre croisée et récits d’élevage

L’événement Murmuration Rencontre croisée et récits d’élevage Avallon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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