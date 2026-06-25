Murmuration Rencontre croisée et récits d’élevage La Tannerie Avallon

Avallon

Murmuration Rencontre croisée et récits d’élevage

La Tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Murmuration, propose cette année d’interroger le vivant à travers le prisme du design territorial et du design des communs, en considérant les animaux comme des co-acteurs des territoires.

Amandine Goujon & Yoann Defert Rencontre croisée et récits d’élevage. .

La Tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Murmuration Rencontre croisée et récits d’élevage

L’événement Murmuration Rencontre croisée et récits d’élevage Avallon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay