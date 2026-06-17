Vide-grenier Avallon
Vide-grenier Avallon dimanche 5 juillet 2026.
Avallon
Vide-grenier
10 Avenue de Pépinster Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
À partir de 6h. Emplacement illimité et gratuit. Buvette et restauration sur place. .
10 Avenue de Pépinster Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 15 26 14
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Avallon a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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