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Vide-grenier Avallon

Vide-grenier Avallon dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 10 Avenue de Pépinster

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Vide-grenier

10 Avenue de Pépinster Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

À partir de 6h. Emplacement illimité et gratuit. Buvette et restauration sur place.   .

10 Avenue de Pépinster Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 15 26 14 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Avallon a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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