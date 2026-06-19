Avallon

Z comme Zodiaque

Rue Mathé Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

La troupe des jeunes de l’école des planches présente son spectacle Théâtral 2026Notre spectacle réunit trois pièces originales jouées par les différentes sections de la troupe des jeunes de l’Ecole des Planches.

Mic Mac à village X par la section des ENFANTS (niveau école primaire)

Drôle d’Histoire par la section des PRE-ADOS (niveau collège)

Bizarre, vous avez dit bizarre? par la section des ADOS (niveau lycée)

Entre un jeu de piste mystérieux et facétieux, une parodie loufoque de l’Histoire de France et un plongeon dans le théâtre de l’absurde avec un florilège déstabilisant et cocasse de textes empruntés à Raymond Devos, Jean Tardieu et Jean-Michel Ribes. Pour rendre cette aventure encore plus savoureuse, les comédien(ne)s vous invitent à reconnaître tous les signes du zodiaque qu’ils prennent un malin plaisir à dissimuler dans leur réplique. Alors, allez-vous tous les retrouver ? A vous de relever le challenge ! .

Rue Mathé Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lecoledesplanches@orange.fr

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English : Z comme Zodiaque

L’événement Z comme Zodiaque Avallon a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay