Blindtest Spice Games Avallon

Avallon

Blindtest

Spice Games 22 Rue des Prés Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-26 2026-08-23

Blindtest. De nombreux lots à gagner. .

Spice Games 22 Rue des Prés Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 77 27 20

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English : Blindtest

L’événement Blindtest Avallon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay