Rencontre avec Océane Guerrier Librairie l’Autre Monde Avallon
Rencontre avec Océane Guerrier Librairie l’Autre Monde Avallon mercredi 17 juin 2026.
Avallon
Rencontre avec Océane Guerrier
Librairie l’Autre Monde 36 Gd rue Aristide Briand Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Rencontre avec Océane Guerrier de la collection Queer ardent·e des éditions Héloïse d’Ormesson. .
Librairie l’Autre Monde 36 Gd rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté festivalmorvandiel@riseup.net
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English : Rencontre avec Océane Guerrier
L’événement Rencontre avec Océane Guerrier Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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