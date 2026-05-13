Rencontre avec Océane Guerrier Librairie l’Autre Monde Avallon

Avallon

Rencontre avec Océane Guerrier

Librairie l’Autre Monde 36 Gd rue Aristide Briand Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Rencontre avec Océane Guerrier de la collection Queer ardent·e des éditions Héloïse d’Ormesson. .

Librairie l’Autre Monde 36 Gd rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté festivalmorvandiel@riseup.net

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English : Rencontre avec Océane Guerrier

L’événement Rencontre avec Océane Guerrier Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay