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Rencontre avec Océane Guerrier Librairie l’Autre Monde Avallon

Rencontre avec Océane Guerrier Librairie l’Autre Monde Avallon mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Librairie l'Autre Monde

Adresse : 36 Gd rue Aristide Briand

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Rencontre avec Océane Guerrier

Librairie l’Autre Monde 36 Gd rue Aristide Briand Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Rencontre avec Océane Guerrier de la collection Queer ardent·e des éditions Héloïse d’Ormesson.   .

Librairie l’Autre Monde 36 Gd rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   festivalmorvandiel@riseup.net

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English : Rencontre avec Océane Guerrier

L’événement Rencontre avec Océane Guerrier Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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