Tournoi inter-entreprises Basket 3*3 Avallon
Tournoi inter-entreprises Basket 3*3 Avallon vendredi 19 juin 2026.
Avallon
Tournoi inter-entreprises Basket 3*3
27 avenue du Parc des Chaumes Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Équipes de 3 à 5 joueurs·euses. Inscriptions limitées à 12 équipes. .
27 avenue du Parc des Chaumes Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tournoi inter-entreprises Basket 3*3
L’événement Tournoi inter-entreprises Basket 3*3 Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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