Avallon

Tournoi inter-entreprises Basket 3*3

27 avenue du Parc des Chaumes Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Équipes de 3 à 5 joueurs·euses. Inscriptions limitées à 12 équipes. .

27 avenue du Parc des Chaumes Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tournoi inter-entreprises Basket 3*3

L’événement Tournoi inter-entreprises Basket 3*3 Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay