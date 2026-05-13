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Tournoi inter-entreprises Basket 3*3 Avallon

Tournoi inter-entreprises Basket 3*3 Avallon vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 27 avenue du Parc des Chaumes

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Tournoi inter-entreprises Basket 3*3

27 avenue du Parc des Chaumes Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Équipes de 3 à 5 joueurs·euses. Inscriptions limitées à 12 équipes.   .

27 avenue du Parc des Chaumes Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Tournoi inter-entreprises Basket 3*3

L’événement Tournoi inter-entreprises Basket 3*3 Avallon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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