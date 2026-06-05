#FDTM Incendies d’après un texte de W. Mouawad Rue Mathé Avallon
#FDTM Incendies d’après un texte de W. Mouawad Rue Mathé Avallon vendredi 19 juin 2026.
Avallon
#FDTM Incendies d’après un texte de W. Mouawad
Rue Mathé Marché Couvert Avallon Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Jeanne et Simon se lancent dans une quête désespérée de leurs origines. Le frère et la sœur espèrent percer le mystère caché derrière le silence de leur mère, qui s’est tue les cinq dernières années de sa vie. Son testament vient bouleverser leur et leur compréhension du monde.
Certains secrets ne devraient-ils pas rester cachés ?
Avec cette tragédie moderne, les élèves de cycle 1 et 2 s’attaquent à un sujet cruellement d’actualité la guerre. .
Rue Mathé Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@ville-avallon.fr
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English : #FDTM Incendies d’après un texte de W.Mouawad
L’événement #FDTM Incendies d’après un texte de W. Mouawad Avallon a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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