FDTM Incendies d’après un texte de W. Mouawad Rue Mathé Avallon

Avallon

#FDTM Incendies d’après un texte de W. Mouawad

Rue Mathé Marché Couvert Avallon Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Jeanne et Simon se lancent dans une quête désespérée de leurs origines. Le frère et la sœur espèrent percer le mystère caché derrière le silence de leur mère, qui s’est tue les cinq dernières années de sa vie. Son testament vient bouleverser leur et leur compréhension du monde.

Certains secrets ne devraient-ils pas rester cachés ?

Avec cette tragédie moderne, les élèves de cycle 1 et 2 s’attaquent à un sujet cruellement d’actualité la guerre. .

Rue Mathé Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@ville-avallon.fr

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English : #FDTM Incendies d’après un texte de W.Mouawad

L’événement #FDTM Incendies d’après un texte de W. Mouawad Avallon a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)