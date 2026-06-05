FDTM Éloïse et Léon d’après un texte de C. Verlaguet Rue Mathé Avallon

Avallon

#FDTM Éloïse et Léon d’après un texte de C. Verlaguet

Rue Mathé Marché Couvert Avallon Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Léon ne parle pas. Éloïse parle trop, tout le temps. La rencontre improbable de ces deux enfants ne peut être qu’une surprise. Pourtant, ils vont réussir à s’entendre, et même à communiquer. Ce petit miracle aura lieu grâce à un langage universel la musique.

Pièce interprétée par le groupe initiation. .

Rue Mathé Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@ville-avallon.fr

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English : #FDTM Éloïse et Léon d’après un texte de C.Verlaguet

L’événement #FDTM Éloïse et Léon d’après un texte de C. Verlaguet Avallon a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)