Exposition Skint-traces vives de Linet Andréa rue bocquillot Avallon

Avallon

Exposition Skint-traces vives de Linet Andréa

rue bocquillot Salle saint Pierre La fabrik Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-26

SKINT Traces Vives est une installation composée de plusieurs oeuvres, dont une frise monumentale de 68 mètres conçue en dialogue avec la Tapisserie de Bayeux.

Portée par une énergie colorée et dynamique, l’ensemble explore la persistance des luttes sociales, les cycles de pauvreté et la force des liens collectifs à travers le temps.

Face à la brutalité de l’histoire, l’installation fait émerger des formes de résistance et de résilience, laissant apparaître une humanité profonde et une beauté fragile, traduites par un langage visuel vibrant et insoumis.

Vernissage vendredi 26 juin à 18h30

Rencontre avec l’artiste dimanche 2 août et vendredi 14 août .

rue bocquillot Salle saint Pierre La fabrik Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition Skint-traces vives de Linet Andréa

L’événement Exposition Skint-traces vives de Linet Andréa Avallon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Grand Vézelay