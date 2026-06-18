Avallon

Challenge de l’amitié

10 Avenue de Pépinster Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Épreuves sportives et festives. Restauration et buvette sur place. .

10 Avenue de Pépinster Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 15 26 14

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English : Challenge de l’amitié

L’événement Challenge de l’amitié Avallon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Grand Vézelay