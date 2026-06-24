Atelier d’initiation à la linogravure Musée de l’Avallonnais Jean Després Avallon
samedi 4 juillet 2026 · Musée de l'Avallonnais Jean Després · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Atelier d’initiation à la linogravure
Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
En écho à l’exposition temporaire Léon Degoix, collectionneur et intellectuel avallonnais du XIXe siècle , l’artiste graveuse Anne-Claire Gadenne vous propose des ateliers d’initiation à la linogravure.
Elle vous expliquera dans un premier temps l’histoire et les techniques de gravure. Ensuite, vous apprendrez les bases de la pratique de la linogravure. Vous pourrez repartir avec votre production personnelle à la fin de l’atelier.
Si vous avez raté le premier, le deuxième atelier aura lieu samedi 4 juillet, de 14h30 à 17h !
Limité à 8 personnes, inscription préalable par mail à museeavallonnais@ville-avallon.fr ou par téléphone au 03 86 34 03 19. .
Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 03 19 museeavallonnais@ville-avallon.fr
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English : Atelier d’initiation à la linogravure
L’événement Atelier d’initiation à la linogravure Avallon a été mis à jour le 2026-06-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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