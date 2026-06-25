Murmuration Concert Encre brune La Tannerie Théâtre Avallon

Avallon

Murmuration Concert Encre brune

La Tannerie Théâtre 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Murmuration, propose cette année d’interroger le vivant à travers le prisme du design territorial et du design des communs, en considérant les animaux comme des co-acteurs des territoires.

Concert Encre brune de Simon Henocq. .

La Tannerie Théâtre 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Murmuration Concert Encre brune

L’événement Murmuration Concert Encre brune Avallon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay