Murmuration Concert Encre brune La Tannerie Théâtre Avallon
Murmuration Concert Encre brune La Tannerie Théâtre Avallon samedi 4 juillet 2026.
Avallon
Murmuration Concert Encre brune
La Tannerie Théâtre 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Murmuration, propose cette année d’interroger le vivant à travers le prisme du design territorial et du design des communs, en considérant les animaux comme des co-acteurs des territoires.
Concert Encre brune de Simon Henocq. .
La Tannerie Théâtre 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Murmuration Concert Encre brune
L’événement Murmuration Concert Encre brune Avallon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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