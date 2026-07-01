Atelier jeu Nintendo Switch Sport La Fabrik Avallon

Informations pratiques

Avallon

Atelier jeu Nintendo Switch Sport

La Fabrik 13 Avenue de la République Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Pendant les vacances d’été, rendez-vous à la Fabrik pour jouer à Nintendo Switch Sports. Ils pourront tester plusieurs sports bowling, tennis, basketball… et bien d’autres ! Atelier ouvert aux enfants dès 6 ans. Sur inscription Nombre de place limité. .

La Fabrik 13 Avenue de la République Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 20 97 85 lafabrik@ville-avallon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier jeu Nintendo Switch Sport Avallon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay