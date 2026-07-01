Atelier jeu Nintendo Switch Sport La Fabrik Avallon
mercredi 22 juillet 2026 · La Fabrik · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Atelier jeu Nintendo Switch Sport
La Fabrik 13 Avenue de la République Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Pendant les vacances d’été, rendez-vous à la Fabrik pour jouer à Nintendo Switch Sports. Ils pourront tester plusieurs sports bowling, tennis, basketball… et bien d’autres ! Atelier ouvert aux enfants dès 6 ans. Sur inscription Nombre de place limité. .
La Fabrik 13 Avenue de la République Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 20 97 85 lafabrik@ville-avallon.fr
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English :
L’événement Atelier jeu Nintendo Switch Sport Avallon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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