Atelier-Jeu sur les assurances, E2C, Nice

Atelier-Jeu sur les assurances Mardi 2 juin, 14h00 E2C Alpes-Maritimes

inscription par l’E2C

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00

E2C 52 avenue Denis Séméria 06300 Nice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jeu animé par la MACIF assurances macif