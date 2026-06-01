Atelier-Jeu sur les assurances, E2C, Nice
Atelier-Jeu sur les assurances, E2C, Nice mardi 2 juin 2026.
Atelier-Jeu sur les assurances Mardi 2 juin, 14h00 E2C Alpes-Maritimes
inscription par l’E2C
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00
E2C 52 avenue Denis Séméria 06300 Nice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Jeu animé par la MACIF assurances macif
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