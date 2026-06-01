Atelier Recherche Logement, RHJ Espace Soleil, Nice
Atelier Recherche Logement, RHJ Espace Soleil, Nice mercredi 3 juin 2026.
Atelier Recherche Logement Mercredi 3 juin, 18h30, 19h00 RHJ Espace Soleil Alpes-Maritimes
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00
Organisé par API Provence CLLAJ MNCA (Nice)
RHJ Espace Soleil 55 Bd Louis Braille 06300 Nice Nice 06300 L’Ariane Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Techniques de recherche de logement ordinateur recherche de logement
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