Atelier Recherche Logement, RHJ Espace Soleil, Nice

Atelier Recherche Logement Mercredi 3 juin, 18h30, 19h00 RHJ Espace Soleil Alpes-Maritimes

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T19:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00

Organisé par API Provence CLLAJ MNCA (Nice)

RHJ Espace Soleil 55 Bd Louis Braille 06300 Nice Nice 06300 L’Ariane Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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