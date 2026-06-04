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Atelier jeune peintre Paysage à l’aquarelle bd de la Côte d’Argent Royan

Atelier jeune peintre Paysage à l’aquarelle bd de la Côte d’Argent Royan mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : bd de la Côte d’Argent

Adresse : RDV parking de la plage du Chay

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 4.6 4.6 4.6

Royan

Atelier jeune peintre Paysage à l’aquarelle

bd de la Côte d’Argent RDV parking de la plage du Chay Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Depuis la conche du Chay, les enfants découvrent un panorama remarquable sur le quartier et le bord de mer.
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bd de la Côte d’Argent RDV parking de la plage du Chay Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

From the Conche du Chay, children discover a remarkable panorama of the neighborhood and seafront.

L’événement Atelier jeune peintre Paysage à l’aquarelle Royan a été mis à jour le 2026-06-02 par Mairie de Royan

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