Atelier jeune peintre Paysage à l’aquarelle bd de la Côte d’Argent Royan
Atelier jeune peintre Paysage à l’aquarelle bd de la Côte d’Argent Royan mercredi 29 juillet 2026.
Royan
Atelier jeune peintre Paysage à l’aquarelle
bd de la Côte d’Argent RDV parking de la plage du Chay Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Depuis la conche du Chay, les enfants découvrent un panorama remarquable sur le quartier et le bord de mer.
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bd de la Côte d’Argent RDV parking de la plage du Chay Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
From the Conche du Chay, children discover a remarkable panorama of the neighborhood and seafront.
L’événement Atelier jeune peintre Paysage à l’aquarelle Royan a été mis à jour le 2026-06-02 par Mairie de Royan
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