Atelier jeune peintre Paysage à l’aquarelle bd de la Côte d’Argent Royan

Royan

Atelier jeune peintre Paysage à l’aquarelle

bd de la Côte d’Argent RDV parking de la plage du Chay Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Depuis la conche du Chay, les enfants découvrent un panorama remarquable sur le quartier et le bord de mer.

.

bd de la Côte d’Argent RDV parking de la plage du Chay Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the Conche du Chay, children discover a remarkable panorama of the neighborhood and seafront.

L’événement Atelier jeune peintre Paysage à l’aquarelle Royan a été mis à jour le 2026-06-02 par Mairie de Royan