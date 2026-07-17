Atelier jeune public (5-16 ANS) : Jardins en lumière, Archives nationales – Site de Paris, Paris

Informations pratiques

Atelier jeune public (5-16 ANS) : Jardins en lumière Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives nationales – Site de Paris Paris

Cour d’honneur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion de la réouverture des jardins des Archives nationales, décore ton petit vase en verre avec des motifs végétaux ».

Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33140276096 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr Hôtels des XVIIe et XVIIIe siècles. Ancien hôtel de Rohan, groupe en bas-relief des Chevaux du Soleil, porte de l’ancien hôtel de Clisson et hôtel de Soubise : XVIIIe siècle. Réaménagements aux XIXe et XXe siècles, jusqu’à la construction du CARAN (centre d’accueil et de recherche des archives nationales). Musée de l’Histoire de France. Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville. Bus : 29, 76.

JP Atelier « Jardins en lumière »

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