Atelier jeune public : à la découverte des archives militaires, Caserne Bernadotte, Pau

Informations pratiques

Atelier jeune public : à la découverte des archives militaires 19 et 20 septembre Caserne Bernadotte Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents tout au long de leur participation aux ateliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accompagnez vos enfants dans la découverte des archives militaires à travers des coloriages, des puzzles, une exposition, un questionnaire, des jeux de plateau et la création d’une boîte de conservation.

Ces ateliers sont organisés par le Centre des archives du personnel militaire (CAPM).

Caserne Bernadotte Place de Verdun, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La caserne Bernadotte est un bâtiment militaire situé dans la ville de Pau, au cœur de la place de Verdun. Elle accueille actuellement le Centre national des archives du personnel militaire.

Accompagnez vos enfants dans la découverte des archives militaires :

© SHD/CAPM