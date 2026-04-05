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Atelier jeune public Ferme du Parcot Échourgnac

Atelier jeune public Ferme du Parcot Échourgnac

Atelier jeune public Ferme du Parcot Échourgnac mercredi 5 août 2026.

Lieu : Ferme du Parcot

Adresse : Chemin Abel Guionneau

Ville : 24410 Échourgnac

Département : Dordogne

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Échourgnac

Atelier jeune public

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Atelier jeune public –15h-17h. Activité Cuisine sauvage . Pour les 5-7 ans. Sur inscription. 5€/enf. Ferme du Parcot 05 53 81 99 28   .

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 

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English : Atelier jeune public

L’événement Atelier jeune public Échourgnac a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord

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