Atelier jeune public Le Grrrraoully Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz lundi 6 juillet 2026.

Metz

Atelier jeune public Le Grrrraoully

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-07-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-03

Les enfants (3-6 ans) découvriront les collections du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle.

Après un temps d’exploration et d’échanges autour des œuvres, ils pourront laisser libre cours

à leur imagination lors d’une activité créative adaptée à leur âge.

Un célèbre dragon se cache dans les salles du musée le terrible Graoully ! Il faudra se doter

de beaucoup de courage pour aller à sa rencontre.

Sur réservation.Enfants

5 .

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Children (aged 3-6) will discover the museum?s collections in the company of a cultural mediator.

After a time of exploration and discussion around the works, they can give free rein to their imagination

their imagination in an age-appropriate creative activity.

A famous dragon lurks in the museum halls: the terrible Graoully! You’ll need

to meet him.

Reservations required.

L’événement Atelier jeune public Le Grrrraoully Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ