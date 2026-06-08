Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier jeune public Le Grrrraoully Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

Atelier jeune public Le Grrrraoully Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

Atelier jeune public Le Grrrraoully Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Musée de la Cour d'Or Euro-Métropole de Metz

Adresse : 2 rue du Haut Poirier

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 5 Tarif enfant

Metz

Atelier jeune public Le Grrrraoully

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-06 12:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-08-03

Les enfants (3-6 ans) découvriront les collections du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle.
Après un temps d’exploration et d’échanges autour des œuvres, ils pourront laisser libre cours
à leur imagination lors d’une activité créative adaptée à leur âge.

Un célèbre dragon se cache dans les salles du musée le terrible Graoully ! Il faudra se doter
de beaucoup de courage pour aller à sa rencontre.

Sur réservation.Enfants
5  .

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children (aged 3-6) will discover the museum?s collections in the company of a cultural mediator.
After a time of exploration and discussion around the works, they can give free rein to their imagination
their imagination in an age-appropriate creative activity.

A famous dragon lurks in the museum halls: the terrible Graoully! You’ll need
to meet him.

Reservations required.

L’événement Atelier jeune public Le Grrrraoully Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ

À voir aussi à Metz (Moselle)