Atelier jeune public : le petit céramologue, Musée archéologique, Saintes

Informations pratiques

Atelier jeune public : le petit céramologue 19 et 20 septembre Musée archéologique Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À Saintes, de nombreux fragments de céramique sont mis au jour lors de fouilles archéologiques. Leurs décors, soigneusement répertoriés, facilitent souvent la datation des éléments découverts.

Essaie-toi à la reconstitution de céramiques, comme sur un véritable chantier de fouilles, et perce les secrets de ce mobilier en terre cuite.

Durée : 1h

Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546906280 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees Ce musée rappelle la grandeur de Mediolanum, la Saintes antique, l’une des plus grandes villes de Gaule romaine. De nombreux objets retrouvés lors des multiples fouilles archéologiques en témoignent. Restitutions graphiques et borne interactive.

À Saintes, de nombreux fragments de céramique sont mis au jour lors de fouilles archéologiques. Leurs décors, soigneusement répertoriés, facilitent souvent la datation des éléments découverts.

©Ville de Saintes