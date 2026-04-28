Atelier jeune public Réalise ta boîte à papillon Musée Royan
Atelier jeune public Réalise ta boîte à papillon Musée Royan mercredi 24 juin 2026.
Royan
Atelier jeune public Réalise ta boîte à papillon
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Les enfants découvrent les papillons du cabinet de curiosités. Grâce à l’origami, ils fabriquent leur propre spécimen.
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
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English :
Children discover the butterflies in the cabinet of curiosities. Using origami, they create their own specimen.
L’événement Atelier jeune public Réalise ta boîte à papillon Royan a été mis à jour le 2026-04-28 par Mairie de Royan
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