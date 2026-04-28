Atelier jeune public Réalise ta boîte à papillon Musée Royan

Royan

Atelier jeune public Réalise ta boîte à papillon

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Les enfants découvrent les papillons du cabinet de curiosités. Grâce à l’origami, ils fabriquent leur propre spécimen.

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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

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English :

Children discover the butterflies in the cabinet of curiosities. Using origami, they create their own specimen.

L’événement Atelier jeune public Réalise ta boîte à papillon Royan a été mis à jour le 2026-04-28 par Mairie de Royan