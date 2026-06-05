Atelier jeunes pousses réhabiter son quartier Caen
Atelier jeunes pousses réhabiter son quartier Caen mardi 7 juillet 2026.
Caen
Atelier jeunes pousses réhabiter son quartier
Avenue Michel Crépeau Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Après une courte balade commentée autour de projets qui repensent la place du vivant dans le quartier de la Grâce-de-Dieu, les enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents découvriront un petit musée à ciel ouvert. Les œuvres présentées seront une porte d’entrée pour un atelier créatif.
Après une courte balade commentée autour de projets qui repensent la place du vivant dans le quartier de la Grâce-de-Dieu, les enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents découvriront un petit musée à ciel ouvert. Les œuvres présentées seront une porte d’entrée pour un atelier créatif où le territoire sera amené à être réhabité.
Animation pour les jeunes pousses de 8 à 10 ans proposée par le service Transition écologique de la Ville de Can et l’Artothèque de Caen.
Départ Parking de l’avenue Michel Crépeau. Inscriptions à inscriptions.transition@caenlamer.fr .
Avenue Michel Crépeau Caen 14000 Calvados Normandie inscriptions.transition@caenlamer.fr
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English : Atelier jeunes pousses réhabiter son quartier
After a short guided walk around projects that rethink the place of living things in the Grâce-de-Dieu district, children accompanied by their parents or grandparents will discover a small open-air museum. The works on display will be the starting point for a creative workshop.
L’événement Atelier jeunes pousses réhabiter son quartier Caen a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Caen la Mer
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