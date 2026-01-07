Avoir pignon sur rue, trier sur le volet … une histoire de mots | RDV Découverte Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

Avoir pignon sur rue, trier sur le volet … une histoire de mots | RDV Découverte

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 14:00:00

fin : 2026-06-30 16:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Depuis la fondation de la ville au XIème siècle, les rues de Caen sont rythmées par des noms, des mots et des expressions courantes, dont on a souvent oublié l’origine. A travers cette visite, venez découvrir les histoires et les secrets qu’ils ont à vous raconter.

Depuis la fondation de la ville au XIème siècle, les rues de Caen sont rythmées par des noms, des mots et des expressions courantes, dont on a souvent oublié l’origine. A travers cette visite, venez découvrir les histoires et les secrets qu’ils ont à vous raconter.

Une visite conférence proposée par Coline Goret.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ever since the city was founded in the 11th century, Caen’s streets have been punctuated by names, words and everyday expressions, the origins of which have often been forgotten. On this tour, come and discover the stories and secrets they have to tell.

L’événement Avoir pignon sur rue, trier sur le volet … une histoire de mots | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Caen la Mer