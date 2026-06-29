Exposition Liberté de l’art Le Moho Caen
Exposition Liberté de l’art Le Moho Caen lundi 29 juin 2026.
Caen
Exposition Liberté de l’art
Le Moho 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-29 18:00:00
fin : 2026-08-28 09:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Bienvenue dans la deuxième édition de l’exposition Liberté de l’art !
L’espace d’exposition du MoHo ouvre ses portes à 10 artistes caennais pendant l’été 2026 !
Pour sa deuxième édition estivale, l’exposition Liberté de l’art ouvre ses portes aux talents locaux n’ayant jamais (ou peu) exposé.
Bienvenue dans la deuxième édition de l’exposition Liberté de l’art !
L’espace d’exposition du MoHo ouvre ses portes à 10 artistes caennais pendant l’été 2026 !
Pour sa deuxième édition estivale, l’exposition Liberté de l’art ouvre ses portes aux talents locaux n’ayant jamais (ou peu) exposé. Peinture, photographie, sculpture, graphisme, art numérique… Diversité, authenticité, osez montrer votre originalité !
L’objectif ? Offrir un espace d’expression libre, briser la glace de la première exposition et tisser des liens entre créateurs et visiteurs au cœur de l’été 2026. ??
Cette exposition offre aux artistes de Caen un espace d’expression et de visibilité, afin de favoriser la diversité artistique. Elle permet aux artistes de tous horizons de présenter une ou plusieurs œuvres sans contraintes financières ou logistiques.
Date du vernissage 8 juillet dès 18h .
Le Moho 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Exposition Liberté de l’art
Welcome to the second edition of the ‘Liberté de l’art’ exhibition!
The MoHo exhibition space is opening its doors to 10 artists from Caen during the summer of 2026!
For its second summer edition, the ‘Liberté de l’art’ exhibition is opening its doors to local talent who have never (or rarely) ex…
L’événement Exposition Liberté de l’art Caen a été mis à jour le 2026-06-24 par Calvados Attractivité
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