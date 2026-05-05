Atelier Le blob en vacances Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen
Atelier Le blob en vacances Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen mercredi 1 juillet 2026.
Caen
Atelier Le blob en vacances
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 16:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Le saviez-vous ? Parmi toutes ses incroyables facultés, le Blob a la capacité de se mettre “en pause”. Lorsque les conditions nécessaires à son développement ne sont plus réunies, il arrête de former des veines et de s’étendre pour se transformer en sclérote.
Le saviez-vous ? Parmi toutes ses incroyables facultés, le Blob a la capacité de se mettre “en pause”. Lorsque les conditions nécessaires à son développement ne sont plus réunies, il arrête de former des veines et de s’étendre pour se transformer en sclérote. Un état dans lequel il peut rester pendant plusieurs années avant de se réveiller… encore plus fort et rajeuni.
Après plusieurs semaines d’expérience autour du protocole scientifique, voilà l’occasion d’offrir un repos bien mérité à votre blob. Nous vous donnons donc rendez-vous le 01 juillet 2026, de 14h à 16h, pour apprendre comment endormir votre Blob afin qu’il se transforme en sclérote.
N’oubliez pas de vous inscrire gratuitement, le nombre de places est limité ! .
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Le blob en vacances
Did you know that? One of the Blob’s incredible abilities is its ability to pause . When the conditions necessary for its development are no longer present, it stops forming veins and expanding, transforming itself into a sclerotia.
L’événement Atelier Le blob en vacances Caen a été mis à jour le 2026-04-30 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Yodelice en concert + première partie Le Cargö Caen 5 mai 2026
- La Cité en Mai Festival de théâtre amateur La Cité Théâtre Caen 6 mai 2026
- Exposition La Vague irrésolue Clément Davout et Léo Fourdrinier (en partenariat avec le festival Interstice) L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen 6 mai 2026
- First Love workshop by Thurb Caen 6 mai 2026
- festival Interstice]NOVA[ Caen 6 mai 2026