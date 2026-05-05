Atelier Le blob en vacances Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen

Caen

Atelier Le blob en vacances

Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Le saviez-vous ? Parmi toutes ses incroyables facultés, le Blob a la capacité de se mettre “en pause”. Lorsque les conditions nécessaires à son développement ne sont plus réunies, il arrête de former des veines et de s’étendre pour se transformer en sclérote.

Le saviez-vous ? Parmi toutes ses incroyables facultés, le Blob a la capacité de se mettre “en pause”. Lorsque les conditions nécessaires à son développement ne sont plus réunies, il arrête de former des veines et de s’étendre pour se transformer en sclérote. Un état dans lequel il peut rester pendant plusieurs années avant de se réveiller… encore plus fort et rajeuni.

Après plusieurs semaines d’expérience autour du protocole scientifique, voilà l’occasion d’offrir un repos bien mérité à votre blob. Nous vous donnons donc rendez-vous le 01 juillet 2026, de 14h à 16h, pour apprendre comment endormir votre Blob afin qu’il se transforme en sclérote.

N’oubliez pas de vous inscrire gratuitement, le nombre de places est limité ! .

Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Atelier Le blob en vacances

Did you know that? One of the Blob’s incredible abilities is its ability to pause . When the conditions necessary for its development are no longer present, it stops forming veins and expanding, transforming itself into a sclerotia.

L’événement Atelier Le blob en vacances Caen a été mis à jour le 2026-04-30 par Calvados Attractivité