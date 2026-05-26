Caen

Grande braderie d’été de Caen

Centre-ville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 09:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Près de 200 commerçants, vos boutiques préférées et de nombreux camelots seront au rendez-vous pour vous proposer promotions, fins de séries, bonnes affaires avant les vacances et une ambiance conviviale et festive. Une superbe occasion de préparer l’été tout en soutenant le commerce de proximité.

La Grande Braderie d’Été revient à Caen les 3, 4 et 5 juillet !

Pendant 3 jours, le centre-ville de Caen se transforme en véritable terrain de bonnes affaires !

Près de 200 commerçants, vos boutiques préférées et de nombreux camelots seront au rendez-vous pour vous proposer

– promotions

– fins de séries

– bonnes affaires avant les vacances

– ambiance conviviale et festive

Profitez également d’un vide grenier le 5 juillet !

Une superbe occasion de préparer l’été tout en soutenant le commerce de proximité !

Les Vitrines de Caen vous donnent rendez-vous pour l’un des événements commerciaux incontournables de l’été ! .

Centre-ville Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 50 21 21 facc@vitrines-caen.fr

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English : Grande braderie d’été de Caen

Nearly 200 retailers, your favourite shops and a host of street hawkers will be on hand to offer you special offers, end-of-series sales, good deals before the holidays and a friendly, festive atmosphere. It’s a great way to get ready for the summer and support local businesses at the same time.

L’événement Grande braderie d’été de Caen Caen a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Caen la Mer