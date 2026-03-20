Visite D-Day chez Calvados Pierre Huet Calvados Pierre Huet Caen

Visite D-Day chez Calvados Pierre Huet

Calvados Pierre Huet 5 avenue des Tilleuls Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Notre visite vous propose une exploration approfondie de l’utilisation du Calvados avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

Notre visite vous propose une exploration approfondie de l’utilisation du Calvados avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Cette expérience immersive vous plonge dans les récits marquants des villages et des environs, en mettant en lumière les histoires et les enjeux de cette période historique. .

Calvados Pierre Huet 5 avenue des Tilleuls Caen 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 01 09 visite.huet@orange.fr

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English : Visite D-Day chez Calvados Pierre Huet

Our tour takes you on an in-depth exploration of the use of Calvados before, during and after the Second World War.

L’événement Visite D-Day chez Calvados Pierre Huet Caen a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Lisieux Normandie Tourisme