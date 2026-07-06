Atelier jeux de société à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris
Informations pratiques
Vous aimez jouer ? Nous aussi !
On vous attend dès 15h pour découvrir les jeux de la bibliothèque et jouer avec nous !
Entrée libre, dans la limite des places disponibles et à partir de 8 ans
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00
Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris
+33145776340 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/
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