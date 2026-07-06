Atelier jeux de société à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Informations pratiques

Vous aimez jouer ? Nous aussi !

On vous attend dès 15h pour découvrir les jeux de la bibliothèque et jouer avec nous !

Entrée libre, dans la limite des places disponibles et à partir de 8 ans

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/



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