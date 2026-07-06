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Atelier jeux de société à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris

Atelier jeux de société à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Andrée Chedid
Adresse
36, rue Emeriau
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Vous aimez jouer ? Nous aussi !
On vous attend dès 15h pour découvrir les jeux de la bibliothèque et jouer avec nous !
Entrée libre, dans la limite des places disponibles et à partir de 8 ans
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau  75015 Paris
+33145776340 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/


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