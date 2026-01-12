Atelier jeux de société à la médiathèque de Lubersac Rue du Général Souham Lubersac

Atelier jeux de société à la médiathèque de Lubersac

Rue du Général Souham Parc de la mairie Lubersac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-28

Ateliers jeux de société en partenariat avec la ludothèque Case départ .

De nombreux jeux sont à votre disposition pour tous les âges. .

Rue du Général Souham Parc de la mairie Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier jeux de société à la médiathèque de Lubersac

L’événement Atelier jeux de société à la médiathèque de Lubersac Lubersac a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze