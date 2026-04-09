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Atelier Jeux de société ados/adultes Médiathèque intercommunale Vimoutiers

Atelier Jeux de société ados/adultes Médiathèque intercommunale Vimoutiers vendredi 21 août 2026.

Lieu : Médiathèque intercommunale

Adresse : 1 rue de Châtelet

Ville : 61120 Vimoutiers

Département : Orne

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Vimoutiers

Atelier Jeux de société ados/adultes

Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Bruno, bénévole et passionné de jeux de rôle, propose une soirée d’initiation au jeu de rôle autour de Beyond the Wall , un jeu de rôle médiéval fantastique.

> Inscription obligatoire
> Public ados et adultes   .

Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36  mediatheque@cdcvam.fr

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English : Atelier Jeux de société ados/adultes

L’événement Atelier Jeux de société ados/adultes Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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