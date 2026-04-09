Atelier Jeux de société ados/adultes Médiathèque intercommunale Vimoutiers
Atelier Jeux de société ados/adultes Médiathèque intercommunale Vimoutiers vendredi 21 août 2026.
Vimoutiers
Atelier Jeux de société ados/adultes
Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Bruno, bénévole et passionné de jeux de rôle, propose une soirée d’initiation au jeu de rôle autour de Beyond the Wall , un jeu de rôle médiéval fantastique.
> Inscription obligatoire
> Public ados et adultes .
Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36 mediatheque@cdcvam.fr
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English : Atelier Jeux de société ados/adultes
L’événement Atelier Jeux de société ados/adultes Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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