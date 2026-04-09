Atelier Jeux de société ados/adultes Médiathèque intercommunale Vimoutiers

Vimoutiers

Atelier Jeux de société ados/adultes

Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Bruno, bénévole et passionné de jeux de rôle, propose une soirée d’initiation au jeu de rôle autour de Beyond the Wall , un jeu de rôle médiéval fantastique.

> Inscription obligatoire

> Public ados et adultes .

Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36 mediatheque@cdcvam.fr

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English : Atelier Jeux de société ados/adultes

L’événement Atelier Jeux de société ados/adultes Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault