UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpellier

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ Montpellier

jeudi 16 juillet 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
48 BIS Rue Roucher
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
10 10

Montpellier

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-25

Jeux de société Voyajouons
Embarquez pour une Odyssée ludique à travers les jeux de société
Vous pouvez venir pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour retrouver des amis, l’essentiel est de s’amuser!

Que ce soit en mode compétition ou coopération, il y a tous types de jeux, du traditionnel au plus moderne, pour débutants ou joueurs habitués ambiance, stratégie, créatif, enquête, bluff, culture générale et du monde…

Dates
16 juillet à 19h
25 juillet à 19h

Durée environ 3h. Tarif 10€, boisson et snacks offerts

Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Contact Tsiky
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com   .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07  biivers.fr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ

Voyajouons board games

L’événement ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MONTPELLIER

À voir aussi à Montpellier (Hérault)