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AGENDA · Aurec-sur-Loire

Atelier jeux Road Master Médiathèque Les Mots Passants Aurec-sur-Loire

jeudi 29 octobre 2026 · Médiathèque Les Mots Passants · Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Les Mots Passants
Adresse
6 Place des Hêtres
Ville
43110 Aurec-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Aurec-sur-Loire

Atelier jeux Road Master

Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29 19:00:00

Date(s) :
2026-10-29

Vous rêvez de pousser des camions sur un plateau ? Pas des bolides, non, des poids lourds, des vrais, avec leurs chargements et leurs itinéraires malins ?
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Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41  mediathequeaurec@loire-semene.fr

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English :

Do you dream of driving trucks on a TV show? Not sports cars—no, real heavy-duty trucks, with their loads and clever routes?

L’événement Atelier jeux Road Master Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène

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