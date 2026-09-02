Atelier jeux Road Master Médiathèque Les Mots Passants Aurec-sur-Loire
jeudi 29 octobre 2026 · Médiathèque Les Mots Passants · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Atelier jeux Road Master
Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29 19:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Vous rêvez de pousser des camions sur un plateau ? Pas des bolides, non, des poids lourds, des vrais, avec leurs chargements et leurs itinéraires malins ?
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Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41 mediathequeaurec@loire-semene.fr
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English :
Do you dream of driving trucks on a TV show? Not sports cars—no, real heavy-duty trucks, with their loads and clever routes?
L’événement Atelier jeux Road Master Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène
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