Atelier jeux Road Master Médiathèque Les Mots Passants Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Atelier jeux Road Master

Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 14:00:00

fin : 2026-10-29 19:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Vous rêvez de pousser des camions sur un plateau ? Pas des bolides, non, des poids lourds, des vrais, avec leurs chargements et leurs itinéraires malins ?

.

Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41 mediathequeaurec@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you dream of driving trucks on a TV show? Not sports cars—no, real heavy-duty trucks, with their loads and clever routes?

L’événement Atelier jeux Road Master Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène