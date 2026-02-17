Atelier jeux Médiathèque Seilhac
Atelier jeux Médiathèque Seilhac mercredi 10 juin 2026.
Seilhac
Atelier jeux
Médiathèque 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Atelier jeux pour les 7/10 ans Sur inscription Gratuit .
Médiathèque 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41 mediatheque@ville-seilhac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier jeux
L’événement Atelier jeux Seilhac a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
À voir aussi à Seilhac (Corrèze)
- Fête mondiale du jeu Seilhac 26 mai 2026
- Médiathéque Atelier Massages Parents-enfants 4 avenue Jean Vinatier Seilhac 3 juin 2026
- Médiathéque Atelier du Nouvel An Chinois 4 avenue Jean Vinatier Seilhac 6 juin 2026
- Balade cueillette Médiathèque Seilhac 13 juin 2026
- Fête de la musique Place de l’horloge Seilhac 19 juin 2026