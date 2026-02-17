Atelier jeux Médiathèque Seilhac

Seilhac

Atelier jeux

Médiathèque 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Atelier jeux pour les 7/10 ans Sur inscription Gratuit .

Médiathèque 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41 mediatheque@ville-seilhac.com

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English : Atelier jeux

L’événement Atelier jeux Seilhac a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze