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Atelier jeux Médiathèque Seilhac

Atelier jeux Médiathèque Seilhac

Atelier jeux Médiathèque Seilhac mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 4 Avenue Jean Vinatier

Ville : 19700 Seilhac

Département : Corrèze

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Seilhac

Atelier jeux

Médiathèque 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:30:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Atelier jeux pour les 7/10 ans Sur inscription Gratuit   .

Médiathèque 4 Avenue Jean Vinatier Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41  mediatheque@ville-seilhac.com

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English : Atelier jeux

L’événement Atelier jeux Seilhac a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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