Biblio’Ludo’Lac Lac de Bournazel Seilhac
Biblio’Ludo’Lac Lac de Bournazel Seilhac vendredi 10 juillet 2026.
Seilhac
Biblio’Ludo’Lac
Lac de Bournazel 700 Pisse Vache Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24
La médiathèque se délocalise le temps d’un après-midi festif et ludique jeux en bois, activités manuelles, coin lecture avec une sélection de livres .
Lac de Bournazel 700 Pisse Vache Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41 mediatheque@ville-seilhac.com
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English : Biblio’Ludo’Lac
L’événement Biblio’Ludo’Lac Seilhac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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