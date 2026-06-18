Pass été jeunes Mini stage activités nautiques Seilhac
Pass été jeunes Mini stage activités nautiques Seilhac mardi 28 juillet 2026.
Seilhac
Pass été jeunes Mini stage activités nautiques
Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-28
Mini-stage activités nautiques prévu à Seilhac avec station Sport Nature (12 places). Au programme le 28 juillet de 10h à 12h tir à l’arc, pique-nique, de 13h30 à 16h, pédalo et jusqu’à 18h baignade. Le 29 juillet de 10h à 12h, baignade, pique-nique de 13h à 16h, wake bord et jusqu’à 18h, baignade. .
Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57
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English : Pass été jeunes Mini stage activités nautiques
L’événement Pass été jeunes Mini stage activités nautiques Seilhac a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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