Seilhac

Pass été jeunes Mini stage activités nautiques

Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-28

Mini-stage activités nautiques prévu à Seilhac avec station Sport Nature (12 places). Au programme le 28 juillet de 10h à 12h tir à l’arc, pique-nique, de 13h30 à 16h, pédalo et jusqu’à 18h baignade. Le 29 juillet de 10h à 12h, baignade, pique-nique de 13h à 16h, wake bord et jusqu’à 18h, baignade. .

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57

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English : Pass été jeunes Mini stage activités nautiques

L’événement Pass été jeunes Mini stage activités nautiques Seilhac a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Contrées Vertes