AGENDA · Seilhac
So Frenchy Concert Seilhac
mercredi 12 août 2026 · Seilhac
Informations pratiques
Seilhac
So Frenchy Concert
Lac de bournazel Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez découvrir le concert So Frenchy au lac de bournazel à Seilhac. Au programme duo piano-voix ou accordéon-voix reprises chansons françaises de Aznavour à Zaho de Sagazan. .
Lac de bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 05 65
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English : So Frenchy Concert
L’événement So Frenchy Concert Seilhac a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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