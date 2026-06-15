Seilhac

Mini-stage activités nautiques

Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Mini-stage activités nautiques à Seilhac

avec la Station Sport Nature (12 places)

18 août de 14h à 19h baignade, pique-

nique, canoë nocturne sur le lac de 20h à

22h

19 août de 10h à 12h stand-up paddle,

pique-nique, baignade de 14h à 18h .

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English : Mini-stage activités nautiques

L’événement Mini-stage activités nautiques Seilhac a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes