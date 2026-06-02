Festival de La Gente “Mélodies du cœur” Eglise Notre Dame Seilhac
Festival de La Gente “Mélodies du cœur” Eglise Notre Dame Seilhac mardi 18 août 2026.
Seilhac
Festival de La Gente “Mélodies du cœur”
Eglise Notre Dame 15 Rue de l’Église Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
‘MÉLODIES DU CŒUR’
Une exploration des mélodies et des airs nés des profondeurs du cœur humain, depuis la passion intense de Debussy pour Madame Vasnier jusqu’à la haine la plus sombre habitant le cœur de la Reine de la Nuit (La flûte enchantée). En somme, un programme varié de mélodie française, de ‘song’ anglais, de ‘lieder’ allemands, d’airs d’opéra et de vocalises ; écoutez, et vous y entendrez peut-être ce que votre cœur désire…
Tarifs
Plus de 25 ans = 18 € De 16 à 25 ans = 12 € Moins de 16 ans = gratuit
Pass six concerts pour le prix de quatre ou quatre concerts pour le prix de trois .
Eglise Notre Dame 15 Rue de l’Église Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 22 80 44 info@festivaldelagente.com
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English : Festival de La Gente “Mélodies du cœur”
L’événement Festival de La Gente “Mélodies du cœur” Seilhac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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