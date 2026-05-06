Seilhac

Fête du 15 Août

Le bourg Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Toute la journée vide grenier dans les rues du village + village des pompiers avec le soir repas dansant – .

Le bourg Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 78 01 48 amicalespseilhac@gmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du 15 Août

L’événement Fête du 15 Août Seilhac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze