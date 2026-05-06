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Fête du 15 Août Seilhac

Fête du 15 Août Seilhac

Fête du 15 Août Seilhac samedi 15 août 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 19700 Seilhac

Département : Corrèze

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Seilhac

Fête du 15 Août

Le bourg Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Toute la journée vide grenier dans les rues du village + village des pompiers avec le soir repas dansant –   .

Le bourg Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 78 01 48  amicalespseilhac@gmail.fr

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English : Fête du 15 Août

L’événement Fête du 15 Août Seilhac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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