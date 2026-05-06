Fête du 15 Août Seilhac
Fête du 15 Août Seilhac samedi 15 août 2026.
Seilhac
Fête du 15 Août
Le bourg Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Toute la journée vide grenier dans les rues du village + village des pompiers avec le soir repas dansant – .
Le bourg Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 78 01 48 amicalespseilhac@gmail.fr
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English : Fête du 15 Août
L’événement Fête du 15 Août Seilhac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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