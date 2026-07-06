Esprit Nature Yoga Paddle Lac de Bournazel Seilhac

Informations pratiques

Seilhac

Esprit Nature Yoga Paddle

Lac de Bournazel 700 Pisse Vache Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-07-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Yoga paddle unique Lac de Bournazel. Profitez du calme matinal pour vous initier au ou vous perfectionner au stand up paddle tout en explorant des postures de yoga adaptée. Encadrée par un moniteur diplômé, la séance est accessible à tous, que vous soyez débutant ou déjà à l’aise sur une planche. Une parenthèse bien-être unique à ne pas manquer ! Sur réservation .

Lac de Bournazel 700 Pisse Vache Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 59 05 00 bienvenue@espritnaturecorreze.com

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English : Esprit Nature Yoga Paddle

L’événement Esprit Nature Yoga Paddle Seilhac a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme des Contrées Vertes