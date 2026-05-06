Seilhac Summer Run La course de l’été Seilhac
Seilhac Summer Run La course de l’été Seilhac samedi 15 août 2026.
Seilhac
Seilhac Summer Run La course de l’été
Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le décor est planté… nature, coucher de soleil et dépassement de soi. Rendez vous pour une expérience running unique ! Deux distance pour les niveaux 5 km pour le plaisir ou un premier défi 10 km pour se challenger et performer Entre chemins verdoyants et ambiance estivale, viens vivre une course authentique au coeur de la nature ! En solo, entre amis ou en famille, rejoins l’aventure Seilhac Summer Run. .
Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 88 83 19
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English : Seilhac Summer Run La course de l’été
L’événement Seilhac Summer Run La course de l’été Seilhac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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