Seilhac

Seilhac Summer Run La course de l’été

Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le décor est planté… nature, coucher de soleil et dépassement de soi. Rendez vous pour une expérience running unique ! Deux distance pour les niveaux 5 km pour le plaisir ou un premier défi 10 km pour se challenger et performer Entre chemins verdoyants et ambiance estivale, viens vivre une course authentique au coeur de la nature ! En solo, entre amis ou en famille, rejoins l’aventure Seilhac Summer Run. .

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 88 83 19

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English : Seilhac Summer Run La course de l’été

L’événement Seilhac Summer Run La course de l’été Seilhac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze