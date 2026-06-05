Festival de théâtre à Seilhac Projection du Film En même temps Seilhac
Festival de théâtre à Seilhac Projection du Film En même temps Seilhac jeudi 30 juillet 2026.
Seilhac
Festival de théâtre à Seilhac Projection du Film En même temps
Cour de l’Ecole Seilhac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
21H30 Projection du Film En même temps, en collaboration avec la médiathèque de Seilhac
Tous publics Durée 1h48 Gratuit
Lieu Cour de l’Ecole
Satire politique autant absurde que burlesque.
A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré. .
Cour de l’Ecole Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 99 08 52 info@theatreaseilhac.com
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English : Festival de théâtre à Seilhac Projection du Film En même temps
L’événement Festival de théâtre à Seilhac Projection du Film En même temps Seilhac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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