Seilhac

Festival de théâtre à Seilhac Projection du Film En même temps

Cour de l’Ecole Seilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

21H30 Projection du Film En même temps, en collaboration avec la médiathèque de Seilhac

Tous publics Durée 1h48 Gratuit

Lieu Cour de l’Ecole

Satire politique autant absurde que burlesque.

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré. .

Cour de l’Ecole Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 99 08 52 info@theatreaseilhac.com

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English : Festival de théâtre à Seilhac Projection du Film En même temps

L’événement Festival de théâtre à Seilhac Projection du Film En même temps Seilhac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze