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So Frenchy Concert Seilhac

mercredi 29 juillet 2026 · Seilhac

So Frenchy Concert Seilhac

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Le Lac de Bournazel
Ville
19700 Seilhac
Département
Corrèze
Tarif

Seilhac

So Frenchy Concert

Le Lac de Bournazel Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05

Venez découvrir le concert So Frenchy au lac de bournazel. Au programme duo piano -voix de reprises de chansons françaises, de Aznavour à Zazie.   .

Le Lac de Bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 05 65 

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English : So Frenchy Concert

L’événement So Frenchy Concert Seilhac a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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