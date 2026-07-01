Informations pratiques

Seilhac

So Frenchy Concert

Le Lac de Bournazel Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05

Venez découvrir le concert So Frenchy au lac de bournazel. Au programme duo piano -voix de reprises de chansons françaises, de Aznavour à Zazie. .

Le Lac de Bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 05 65

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English : So Frenchy Concert

L’événement So Frenchy Concert Seilhac a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes