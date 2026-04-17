Fête du 14 juillet Lac de Bournazel Seilhac
Fête du 14 juillet Lac de Bournazel Seilhac mardi 14 juillet 2026.
Seilhac
Fête du 14 juillet
Lac de Bournazel Boulevard de la Plage Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Toute la journée, vide-greniers, animations. Restauration le midi Feu d’artifice au lac de Bournazel. Bal gratuit – .
Lac de Bournazel Boulevard de la Plage Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 15 83 13
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English : Fête du 14 juillet
L’événement Fête du 14 juillet Seilhac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze