Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du 14 juillet Lac de Bournazel Seilhac

Fête du 14 juillet Lac de Bournazel Seilhac

Fête du 14 juillet Lac de Bournazel Seilhac mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Lac de Bournazel

Adresse : Boulevard de la Plage

Ville : 19700 Seilhac

Département : Corrèze

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Seilhac

Fête du 14 juillet

Lac de Bournazel Boulevard de la Plage Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Toute la journée, vide-greniers, animations. Restauration le midi Feu d’artifice au lac de Bournazel. Bal gratuit –   .

Lac de Bournazel Boulevard de la Plage Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 15 83 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du 14 juillet

L’événement Fête du 14 juillet Seilhac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze