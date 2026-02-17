Fête de la musique Place de l’horloge Seilhac

Seilhac

Fête de la musique

Place de l’horloge Place de l’Horloge Seilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique 19h30 Scène ouverte 20 h concert Les vois’in 22 h DJ Memory Club Soirée festive et dansante Restauration et buvette sur place – .

Place de l’horloge Place de l’Horloge Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 05 26

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Seilhac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze