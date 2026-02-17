Fête de la musique Place de l’horloge Seilhac
Fête de la musique Place de l’horloge Seilhac vendredi 19 juin 2026.
Seilhac
Fête de la musique
Place de l’horloge Place de l’Horloge Seilhac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique 19h30 Scène ouverte 20 h concert Les vois’in 22 h DJ Memory Club Soirée festive et dansante Restauration et buvette sur place – .
Place de l’horloge Place de l’Horloge Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 05 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Seilhac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
À voir aussi à Seilhac (Corrèze)
- Fête mondiale du jeu Seilhac 26 mai 2026
- Médiathéque Atelier Massages Parents-enfants 4 avenue Jean Vinatier Seilhac 3 juin 2026
- Médiathéque Atelier du Nouvel An Chinois 4 avenue Jean Vinatier Seilhac 6 juin 2026
- Atelier jeux Médiathèque Seilhac 10 juin 2026
- Balade cueillette Médiathèque Seilhac 13 juin 2026