Bibliobingo de l’été Médiathèque Seilhac

Seilhac

Bibliobingo de l’été

Médiathèque Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-04

Tout l’été, participez au Bibliobingo de l’été ! Trois grilles seront proposées, à venir retirer à la médiathèque enfants, ados et adultes. Chaque grille comporte 9 cases à compléter. Pour valider une case, il suffit de relever le défi de lecure correspondant et de le faire valider à la médiathèque. Un tirage au sort sera organisé pour remporter un lot. .

Médiathèque Avenue Jean Vinatier Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41 mediatheque@ville-seilhac.com

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English : Bibliobingo de l’été

L’événement Bibliobingo de l’été Seilhac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze