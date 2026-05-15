Bibliobingo de l’été Médiathèque Seilhac
Bibliobingo de l’été Médiathèque Seilhac samedi 4 juillet 2026.
Seilhac
Bibliobingo de l’été
Médiathèque Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-04
Tout l’été, participez au Bibliobingo de l’été ! Trois grilles seront proposées, à venir retirer à la médiathèque enfants, ados et adultes. Chaque grille comporte 9 cases à compléter. Pour valider une case, il suffit de relever le défi de lecure correspondant et de le faire valider à la médiathèque. Un tirage au sort sera organisé pour remporter un lot. .
Médiathèque Avenue Jean Vinatier Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41 mediatheque@ville-seilhac.com
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English : Bibliobingo de l’été
L’événement Bibliobingo de l’été Seilhac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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