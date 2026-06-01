Seilhac

Festival de La Gente “Clair de nuit”

15 rue de l’Église Seilhac Corrèze

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

‘CLAIR DE NUIT’

Voici un voyage à travers les multiples nuances de la nuit — de l’immobilité et de la réflexion à la fantaisie et à l’inquiétude à travers des œuvres de Beethoven, Chopin et Ravel.

Tarifs

Plus de 25 ans = 18 € De 16 à 25 ans = 12 € Moins de 16 ans = gratuit

Pass six concerts pour le prix de quatre ou quatre concerts pour le prix de trois

Informations/Réservations

Site internet festivaldelagente.com Mail info@festivaldelagente.com Téléphone +33 6 45 22 80 44 .

15 rue de l’Église Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 22 80 44 info@festivaldelagente.com

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English : Festival de La Gente “Clair de nuit”

L’événement Festival de La Gente “Clair de nuit” Seilhac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze