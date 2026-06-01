Festival de La Gente “Clair de nuit” Seilhac
Festival de La Gente “Clair de nuit” Seilhac dimanche 21 juin 2026.
Seilhac
Festival de La Gente “Clair de nuit”
15 rue de l’Église Seilhac Corrèze
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
‘CLAIR DE NUIT’
Voici un voyage à travers les multiples nuances de la nuit — de l’immobilité et de la réflexion à la fantaisie et à l’inquiétude à travers des œuvres de Beethoven, Chopin et Ravel.
Tarifs
Plus de 25 ans = 18 € De 16 à 25 ans = 12 € Moins de 16 ans = gratuit
Pass six concerts pour le prix de quatre ou quatre concerts pour le prix de trois
Informations/Réservations
Site internet festivaldelagente.com Mail info@festivaldelagente.com Téléphone +33 6 45 22 80 44 .
15 rue de l’Église Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 22 80 44 info@festivaldelagente.com
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English : Festival de La Gente “Clair de nuit”
L’événement Festival de La Gente “Clair de nuit” Seilhac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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