Atelier Just Dance Chalais
mercredi 7 octobre 2026 · Chalais
Informations pratiques
Chalais
Atelier Just Dance
Médiathèque Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07 16:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Venez aprendre à dancer et bouger en musique! Inspiré du celebre jeu video cette activité vous permet de bouger à votre rythme seul ou en groupe!
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Médiathèque Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr
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English :
Come and learn to dance and move to the music! Inspired by the famous video game, this activity lets you move at your own pace, either on your own or in a group!
L’événement Atelier Just Dance Chalais a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Sud Charente
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